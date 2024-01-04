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Озил назвал Рюдигера из «Реала» лучшим защитником мира: «Спросите Холанна или Осимхена, насколько он хорош!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антонио Рюдигер.
Фото ФК «Реал»

Бывший игрок «Реала» Месут Озил назвал защитника мадридцев Антонио Рюдигера лучшим игроком своего амплуа в мире.

«Праймовый Тони Рюдигер на данный момент просто лучший защитник в мире! Невероятный сезон в «Реале». Спросите Холанна или Осимхена, насколько он хорош! Посмотрите, что произошло с «Челси» после его ухода. Им не хватает его менталитета», — написал Озил в соцсетях.

30-летний немец выступает за «Реал» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. 3 января гол Рюдигера принес «Реалу» победу над «Мальоркой» (1:0) в матче 19-го тура ла лиги.

Антонио Рюдигер
Месут Озил
Футбол
ФК Реал
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В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян готов сыграть с «Малагой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 2 : 0
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 2 : 1
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 1 : 0
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 4 : 3
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

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Атлетико

 12
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Борха Майораль

Хетафе

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П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

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 5
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Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
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