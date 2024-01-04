Озил назвал Рюдигера из «Реала» лучшим защитником мира: «Спросите Холанна или Осимхена, насколько он хорош!»

Бывший игрок «Реала» Месут Озил назвал защитника мадридцев Антонио Рюдигера лучшим игроком своего амплуа в мире.

«Праймовый Тони Рюдигер на данный момент просто лучший защитник в мире! Невероятный сезон в «Реале». Спросите Холанна или Осимхена, насколько он хорош! Посмотрите, что произошло с «Челси» после его ухода. Им не хватает его менталитета», — написал Озил в соцсетях.

30-летний немец выступает за «Реал» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. 3 января гол Рюдигера принес «Реалу» победу над «Мальоркой» (1:0) в матче 19-го тура ла лиги.