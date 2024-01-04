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Сегодня, 13:15

«Лас-Пальмас» — «Барселона»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

Трансляция игры ла лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона» на «Окко Спорт» начнется в 23.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Хави.
Хави.
Фото Reuters

4 января «Лас-Пальмас» на своем поле стадиона «Гран-Канария» примет «Барселону» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Лас-Пальмас» — «Барселона» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 23.30 мск. Встречу прокомментирует Николай Саприн.

Следить за ключевыми событиями игры чемпионата Испании можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Лас-Пальмас» с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице ла лиги после 18 туров. «Барселона» тренера Хави находится на третьей строчке с 38 баллами.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 2 : 0
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 2 : 1
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 1 : 0
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 4 : 3
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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