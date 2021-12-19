В полицию поступило шесть заявлений насчет экс-тренера академии «Барселоны», обвиняемого в сексуальном насилии

Стали известны новые подробности, касающиеся бывшего координатора и тренера академии «Барселоны» Альберта Бенайжеса, который подозревается в ряде эпизодов сексуального насилия по отношении к юным футболистам, сообщает ARA.

По информации источника, в полицию поступило шесть заявлений от бывших учеников тренера. При этом еще как минимум шесть заявлений будут направлены в течение этой недели.

Игрок 1983 года рождения сообщил, что несколько раз подвергался насилию со стороны Бенайжеса в возрасте 10 лет, но не решался раскрыть эту информацию. Он рассказал, что тренер неоднократно запирался с ним в раздевалке и мастурбировал.

По его словам, подобные инциденты случались и с его товарищем, который в 1997 году обращался в полицию по данному эпизоду, но дело было закрыто.

Отмечается, что омбудсмен Каталонии инициировал расследование с целью проверить, не знали ли в руководстве «Барселоны» о происходящем.

При этом академия сообщила о намерении поддержать пострадавших от издевательств и унижений со стороны тренера.