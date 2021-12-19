В «Барселоне» рассчитывают решить вопрос с контрактом Дембеле до конца года
Директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что клуб хочет решить вопрос с контрактом нападающего Усмана Дембеле до конца нынешнего года.
«Усман всегда говорил нам, что хочет остаться в «Барселоне». Сейчас наступает ключевой момент, мы хотим разобраться с этой ситуацией до конца года», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Алемани.
Barcelona director Mateu Alemany: «Ousmane Demb?l? always told us that he wants to stay here. We're in a key moment — we expect to resolve the situation before the end of the year», he said to Movistar. ??? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2021
В сезоне-2021/22 Дембеле провел 7 матчей за «Барселону», на его счету 1 результативная передача. Контракт 24-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года.
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