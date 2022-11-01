В Испании утверждают, что Месси игнорирует звонки из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проигнорировал звонки от помощника президента каталонского клуба Жоана Лапорты, утверждает Sport.es. Испанский клуб планирует вернуть 35-летнего аргентинца, он же, в свою очередь, ведет переговоры с клубом «Интер Майами».

Клуб Дэвида Бекхэма обсуждает вероятный трансфер с агентом игрока Хорхе Месси.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Руководство парижан ранее сообщило нападающему, что клуб хотел бы продлить соглашение до 2024-го.

В текущем сезоне форвард сыграл за «ПСЖ» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.