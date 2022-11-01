Артета может в будущем возглавить «Барселону»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в будущем может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в настоящий момент в «Барселоне» делают ставку на нынешнего тренера Хави, однако их привлекает работа Артеты в «Арсенале» и тот прогресс, которого он сумел добиться с лондонским клубом. Отмечается, что испанский специалист, который является воспитанником «Барселоны», знаком с ценностями клуба, а также продолжительное время работал с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити» и в будущем он станет серьезным кандидатом на работу в Каталонии.

Также руководству испанского клуба нравится, как 40-летний специалист управляет раздевалкой. Отмечается, что у Артеты очень близкие отношения с директором клуба Матеу Алемани и спортивным директором Йорди Кройфом.

После 12 туров «Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, набрав 31 очко.

«Барселона» набрала в турнирной таблице ла лиги 31 очко после 12 матчей.