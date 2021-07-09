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В Испании сообщили о желании тренера «Бетиса» Пеллегрини приобрести Влашича у ЦСКА

09:38
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини попросил руководство клуба подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщает Elgoldigital.

По информации источника, игра 23-летнего хорватского футболиста очень нравится 67-летнему чилийскому специалисту. По мнению Пеллегрини, стоимость Влашича невысока в сравнении с уровнем его характеристик.

В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024-го. Портал transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

По информации «СЭ», «Зенит» также заинтересован в подписании Влашича.

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