«Атлетико» объявил о продлении контракта с Диего Симеоне

«Атлетико» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Диего Симеоне.

Новое трудовое соглашение аргентинского специалиста рассчитано до 30 июня 2024 года. Вместе с Симеоне контракты продлили все члены тренерского штаба клуба.

Прошлый контракт истекал летом 2022 года. Симеоне руководит командой с 2011 года. С тех пор под его руководством команда дважды завоевала чемпионство Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны дважды выигрывал Лигу Европы и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.