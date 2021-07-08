«Атлетико» объявил о продлении контракта с Диего Симеоне
20:40
«Атлетико» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Диего Симеоне.
Новое трудовое соглашение аргентинского специалиста рассчитано до 30 июня 2024 года. Вместе с Симеоне контракты продлили все члены тренерского штаба клуба.
Прошлый контракт истекал летом 2022 года. Симеоне руководит командой с 2011 года. С тех пор под его руководством команда дважды завоевала чемпионство Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны дважды выигрывал Лигу Европы и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.
Дополнительная информация:
https://www.atleticodemadrid.com/noticias/renovacion-de-simeone
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