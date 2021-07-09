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Куман высказался о будущем Месси в «Барселоне»

13:20
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о будущем капитана Лионеля Месси. Контракт аргентинца с каталонцами все еще не продлен.

«Если проблема не решена, стоит беспокоиться. Уверен, Лапорта разберется с этим вопросом, так как для клуба и ла лиги важно, чтобы лучший игрок в мире остался.

Лапорта сказал мне не беспокоиться. Уверен, мы договоримся с Лео о соглашении на несколько дней. Он всегда показывал, что хочет остаться в «Барсе», — цитирует Кумана Marca.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. 34-летний аргентинец, выступавший за каталонский клуб с 2000 года, в данный момент находится в статусе свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/07/09/60e81450268e3eb72e8b461f.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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