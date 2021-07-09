Куман высказался о будущем Месси в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о будущем капитана Лионеля Месси. Контракт аргентинца с каталонцами все еще не продлен.

«Если проблема не решена, стоит беспокоиться. Уверен, Лапорта разберется с этим вопросом, так как для клуба и ла лиги важно, чтобы лучший игрок в мире остался.



Лапорта сказал мне не беспокоиться. Уверен, мы договоримся с Лео о соглашении на несколько дней. Он всегда показывал, что хочет остаться в «Барсе», — цитирует Кумана Marca.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. 34-летний аргентинец, выступавший за каталонский клуб с 2000 года, в данный момент находится в статусе свободного агента.