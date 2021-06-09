«Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу

Как стало известно «СЭ», «Зенит» предпримет еще одну попытку выкупить трансфер полузащитника Николы Влашича у ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за 23-летнего хорватского футболиста 25 миллионов евро.

Осенью 2020-го сине-бело-голубые уже предлагали аналогичную сумму московской команде за Влашича. Тогда армейцы ответили отказом.

В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с красно-синими действует до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

В мае появилась информация, что «Милан» и ряд других итальянских клубов претендуют на Влашича.

Никола Влашич вместе со сборной Хорватии примет участие в чемпионате Европы-2020 по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Максим Алланазаров)