В «Барселоне» появится новый спортивный директор

Президент клуба Жоан Лапорта усилил менеджерский состав каталонского клуба. Он назначил новым спортивным директором клуба Хави Будо, сыгравшего важную роль в его недавней избирательной кампании, сообщает Marca.

Будо всю свою карьеру до этого был связан исключительно с теннисом. В прошлом он долгое время тренировал Карлу Суарес Наварро и Паулу Бадосу.

В обязанности Хави Будо среди прочего также будет входить управление академией «Барселоны» и контроль за развитием женской футбольной команды клуба.