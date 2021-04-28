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В «Барселоне» появится новый спортивный директор

22:02
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Президент клуба Жоан Лапорта усилил менеджерский состав каталонского клуба. Он назначил новым спортивным директором клуба Хави Будо, сыгравшего важную роль в его недавней избирательной кампании, сообщает Marca.

Будо всю свою карьеру до этого был связан исключительно с теннисом. В прошлом он долгое время тренировал Карлу Суарес Наварро и Паулу Бадосу.

В обязанности Хави Будо среди прочего также будет входить управление академией «Барселоны» и контроль за развитием женской футбольной команды клуба.

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