Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» может обменять Йовича на Силву

10:26
Теги:

«Реал» и «Айнтрахт» планируют произвести обмен футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

По данным источника, форвард немецкой команды Андре Силва может продолжить карьеру в чемпионате Испании, на его место отправится Лука Йович, выступающий в «Айнтрахте» в аренде. Ожидается, что «Реалу» за португальца нужно будет заплатить 40 миллионов евро. Стоимость хорватского игрока — 20 миллионов евро.

Йович играл в составе «Айнтрахта» с 2017 по 2019 год на правах аренды из «Бенфики». В текущем розыгрыше 23-летний форвард участвовал в 16 матчах, забив 4 гола. Силва в этом сезоне провел 29 матчей в чемпионате Германии, отметившись 25 голами и 4 результативными передачами.

Дополнительная информация:

https://sportbild.bild.de/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Такие ноги — дают лишь боги». Подписчики оценили новую фотосессию Загитовой
Шойгу резко ответил на раздраженность Запада из-за военных учений в РФ
Мать вышла из комы и сразу почувствовала смерть сына
Байден предупредил Москву о последствиях за ее действия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд