«Реал» может обменять Йовича на Силву

«Реал» и «Айнтрахт» планируют произвести обмен футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

По данным источника, форвард немецкой команды Андре Силва может продолжить карьеру в чемпионате Испании, на его место отправится Лука Йович, выступающий в «Айнтрахте» в аренде. Ожидается, что «Реалу» за португальца нужно будет заплатить 40 миллионов евро. Стоимость хорватского игрока — 20 миллионов евро.

Йович играл в составе «Айнтрахта» с 2017 по 2019 год на правах аренды из «Бенфики». В текущем розыгрыше 23-летний форвард участвовал в 16 матчах, забив 4 гола. Силва в этом сезоне провел 29 матчей в чемпионате Германии, отметившись 25 голами и 4 результативными передачами.