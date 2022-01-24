Усман Дембеле прибыл на тренировку «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле прибыл на базу каталонского клуба на тренировку, информирует El Chiringuito TV.

23 января сообщалось, что 24-летний футболист пропустил тренировку из-за проблем с желудком. Однако в СМИ писали, что руководство не верит в то, что у Дембеле проблемы со здоровьем, поэтому накажут его за пропуск.

Нападающий не попал в заявку каталонского клуба на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт.