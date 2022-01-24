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Усман Дембеле прибыл на тренировку «Барселоны»

Дембеле прибыл на базу «Барселоны» на тренировку команды
Виктория Кравченко

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле прибыл на базу каталонского клуба на тренировку, информирует El Chiringuito TV.

23 января сообщалось, что 24-летний футболист пропустил тренировку из-за проблем с желудком. Однако в СМИ писали, что руководство не верит в то, что у Дембеле проблемы со здоровьем, поэтому накажут его за пропуск.

Нападающий не попал в заявку каталонского клуба на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт.

Усман Дембеле
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    4
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    		 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
    18
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    		 1 : 2
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    18.01 22:00
    Бетис – Алавес
    		 4 : 0
    18.01 23:30
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    19.01 21:00
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    		 2 : 0
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    		 1 : 1
    20.01 21:00
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