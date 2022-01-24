Дембеле снова пожаловался на боли в животе медицинскому штабу «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле прибыл в «Барселону» по просьбе медицинского штаба, сообщает AS.

По данным источника, футболист сообщил персоналу о болях в животе, после чего штаб попросил его прибыть на базу. 23 января Дембеле сообщил руководству «Барсы» о расстройстве желудка. Однако в клубе не поверили словам игрока.

Нападающий не попал в заявку каталонского клуба на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт.