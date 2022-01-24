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Сегодня, 16:35

Дембеле снова пожаловался на боли в животе медицинскому штабу «Барселоны»

Дембеле прибыл на базу «Барселоны» по запросу медицинского штаба
Виктория Кравченко

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле прибыл в «Барселону» по просьбе медицинского штаба, сообщает AS.

По данным источника, футболист сообщил персоналу о болях в животе, после чего штаб попросил его прибыть на базу. 23 января Дембеле сообщил руководству «Барсы» о расстройстве желудка. Однако в клубе не поверили словам игрока.

Нападающий не попал в заявку каталонского клуба на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб до конца января из-за отказа подписывать новый контракт.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
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 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
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 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

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Реал

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П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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Эспаньол

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