Люк де Йонг не покинет «Барселону» этой зимой

«Барселона» не отпустит де Йонга в другую команду до лета 2022 года

«Барселона» решила не расставаться этой зимой с форвардом Люком де Йонгом, сообщает La Cadena Cope.

По данным источника, руководство каталонцев не хочет опускать 31-летнего игрока в другой клуб в зимнее трансферное окно. Скорее всего, футболист покинет команду летом 2022 года. Права на голландца принадлежат «Севилье».

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет отправить нападающего в «Кадис», однако в последний момент передумала.

В этом сезоне де Йонг провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил 4 гола.