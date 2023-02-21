Усман Дембеле не успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не успеет восстановиться к матчу с «Реалом», сообщает Marca.

25-летний футболист получил повреждение в матче против «Жироны», прошедшем в конце января. Уже сейчас известно, что француз точно не сможет принять участие в полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала», который состоится 2 марта в Мадриде.

Игрок надеется вернуться в строй до игры с «Атлетиком» из Бильбао, запланированной на 12 марта.

Усман Дембеле записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач в 28 встречах за сине-гранатовых в нынешнем сезоне.