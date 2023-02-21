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Сегодня, 19:32

Ферран Торрес о Хави: «Барселона» находится у него в венах, он выиграл все с этим клубом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Хави.

«Хави поздравил меня с хорошим выступлением после матча с „Кадисом“. Мы часто разговариваем, но я не из тех футболистов, которые спрашивают, почему они не играют. Мне нравится конкуренция. Усман Дембеле проделывает сенсационную работу. Я научился не зацикливаться на цели. Справляться с проблемами. Я восхищаюсь амбициями Хави и мечтами, с которыми он прибыл. „Барселона“ находится у него в венах, он выиграл все с этим клубом», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Торрес сыграл за «Барселону» 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
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 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
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 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
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 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
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 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
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 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
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 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
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 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
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Кадис – Р. Вальекано
 - : -
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Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
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27.02 23:00
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 15
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Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
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Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

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Бетис

 12 3 1
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