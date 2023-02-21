Ферран Торрес о Хави: «Барселона» находится у него в венах, он выиграл все с этим клубом»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Хави.

«Хави поздравил меня с хорошим выступлением после матча с „Кадисом“. Мы часто разговариваем, но я не из тех футболистов, которые спрашивают, почему они не играют. Мне нравится конкуренция. Усман Дембеле проделывает сенсационную работу. Я научился не зацикливаться на цели. Справляться с проблемами. Я восхищаюсь амбициями Хави и мечтами, с которыми он прибыл. „Барселона“ находится у него в венах, он выиграл все с этим клубом», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Торрес сыграл за «Барселону» 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.