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Сегодня, 21:34

«Вильярреал» продлил контракт с защитником молодежной сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Антон Ефремов.
Фото ФК «Вильярреал»

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником молодежной сборной России Антоном Ефремовым.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года: нижегородец выступает в системе испанского клуба с позапрошлого лета.

Прошлый контракт 19-летнего Ефремова с «Вильярреалом» истекал летом 2024 года.

В ноябре 2022 года футболист дебютировал за молодежную сборную России, сыграв 45 минут в товарищеском матче против сверстников из Сербии (4:0).

ФК Вильярреал
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