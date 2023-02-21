«Вильярреал» продлил контракт с защитником молодежной сборной России

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником молодежной сборной России Антоном Ефремовым.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года: нижегородец выступает в системе испанского клуба с позапрошлого лета.

Прошлый контракт 19-летнего Ефремова с «Вильярреалом» истекал летом 2024 года.

В ноябре 2022 года футболист дебютировал за молодежную сборную России, сыграв 45 минут в товарищеском матче против сверстников из Сербии (4:0).