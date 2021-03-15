Усман Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной»

Нападающий Усман Дембеле готов продлить соглашение с «Барселоной» уже в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo.

Текущее соглашение с французским вингером рассчитано до конца следующего сезона.

Летом 2020 года 23-летний форвард контактировал с «Ливерпулем» и «Ювентусом», игроком также интересовался «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне вингер провел 32 матча за «Барселону» во всех турнирах, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. До переезда в Испанию Дембеле выступал за «Ренн» и дортмундскую «Боруссию».