Бензема заявил о готовности продлить контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что готов продлить контракт с мадридским клубом.

«Мой контракт рассчитан до 2022 года. Но я готов продлить соглашение, если во мне будут заинтересованы. Я играю за лучший клуб в мире», — цитирует Бензема AS.

Бензема выступал за «Лион» с 2005 по 2009 год, после чего перешел в мадридский клуб за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 30 встречах за «Реал» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.