Бензема заявил о готовности продлить контракт с «Реалом»
20:44
Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что готов продлить контракт с мадридским клубом.
«Мой контракт рассчитан до 2022 года. Но я готов продлить соглашение, если во мне будут заинтересованы. Я играю за лучший клуб в мире», — цитирует Бензема AS.
Бензема выступал за «Лион» с 2005 по 2009 год, после чего перешел в мадридский клуб за 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 30 встречах за «Реал» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.
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