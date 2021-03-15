Хави: «Лапорта — лучший президент, который был у меня в «Барселоне»
18:16
Бывший игрок «Барселоны» Хави высказался о победе Жоана Лапорты на президентских выборах сине-гранатовых.
«Хорошо знаю Лапорту, он мой хороший друг. Он сделает все возможное для клуба, он хороший человек. Лапорта — лучший президент, который был у меня в «Барселоне». Уверен, что он вернет команду на прежний уровень как в спортивном, так и экономическом плане. Желаю ему всего наилучшего, рад за него», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
После 26 туров ла лиги «Барселона» с 56 баллами занимает 3-е место в турнирной таблице.
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