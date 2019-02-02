"Уэска", идущая на последнем месте, забила четыре мяча "Вальядолиду"

"Уэска" разгромила "Вальядолид" в матче 22-го тура чемпионата Испании (4:0). Тем не менее, третья победа в сезоне не помогла команде покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

22-й тур

"Уэска" - "Вальядолид" - 4:0 (1:0)

Голы: Гальего, 19 (1:0). Пулидо, 50 (2:0). Мойсес Гомес, 53 (3:0). Авила, 77 (4:0).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Мирамон, Мойсес Гомес, Эррера (Мусто, 72), Ривера, Кучо (Авила, 77), Гальего (Феррейро, 89), Галан.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас (Ануар, 82), Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Борха, Рубен Алькарас, Вилья (Энес Унал, 54), Кеко (Эрвиас, 64), Оскар Плано, Гвардьола.

Предупреждения: Кучо, 37. Инсуа Бланко, 63. Галан, 69. Пулидо, 82. Мусто, 83. Ануар, 85. Мойсес Гомес, 85. Калеро, 88.

Судья: Мунуэра Монтеро.

1 февраля. Уэска. Стадион "Эль Алькорас".