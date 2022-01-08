У некоторых игроков «Реала» и «Барсы» нет прививки от коронавируса, необходимой для въезда в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании

При проведении матчей Суперкубка Испании в Саудовской Аравии могут возникнуть трудности, сообщает Marca.

По информации источника, не у всех игроков «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Атлетика» (Бильбао) есть прививка от коронавируса, которая необходима для въезда в страну.

10 января команды должны прилететь в Эр-Рияд для участия в турнире. О том, каким образом будет решена сложившаяся ситуация, не сообщается.

Напомним, что 12 января «Реал» сыграет с «Барселоной», а 13-го числа «Атлетико» встретится «Атлетиком» (Бильбао). Финал Суперкубка Испании состоится 16 января.