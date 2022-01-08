У некоторых игроков «Реала» и «Барсы» нет прививки от коронавируса, необходимой для въезда в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании
При проведении матчей Суперкубка Испании в Саудовской Аравии могут возникнуть трудности, сообщает Marca.
По информации источника, не у всех игроков «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Атлетика» (Бильбао) есть прививка от коронавируса, которая необходима для въезда в страну.
10 января команды должны прилететь в Эр-Рияд для участия в турнире. О том, каким образом будет решена сложившаяся ситуация, не сообщается.
Напомним, что 12 января «Реал» сыграет с «Барселоной», а 13-го числа «Атлетико» встретится «Атлетиком» (Бильбао). Финал Суперкубка Испании состоится 16 января.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/supercopa-espana/2022/01/07/61d84a3546163f1d3d8b45d5.html
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