Хави: «Надеюсь, «Барселона» обыграет «Реал» и выйдет в финал Суперкубка Испании»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об ожиданиях от полуфинального матча за Суперкубок Испании с «Реалом».
«Мы будем в хорошем состоянии, чтобы конкурировать и бороться. Лучше нас была только «Бавария». Мы всем противостоим. Сегодня футболисты лучше понимают идеи и модель. Надеюсь, мы обыграем «Реал» и выйдем в финал, что и является целью», — цитирует Хави Marca.
Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 12 января. Начало — в 22:00 мск.
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