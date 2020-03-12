У двух игроков женской команды «Реала Сосьедад» диагностирован коронавирус

Две футболистки женской команды «Реала Сосьедад» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Football Espana. Имена игроков не указаны.

BREAKING — Two Real Sociedad players from their women's team have tested positive for coronavirus. More follows. — footballespana (@footballespana_) March 12, 2020

Ранее стало известно, что один из баскетболистов «Реала» также заболел коронавирусом. Из-за этого на карантине оказались как баскетбольная, так и футбольная команды «Королевского клуба», так как у них общий тренировочный центр.

До этого ла лига приостановила чемпионат Испании как минимум на два тура.