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Новости   //    Футбол   //    Испания

У двух игроков женской команды «Реала Сосьедад» диагностирован коронавирус

15:42
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Две футболистки женской команды «Реала Сосьедад» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Football Espana. Имена игроков не указаны.

Ранее стало известно, что один из баскетболистов «Реала» также заболел коронавирусом. Из-за этого на карантине оказались как баскетбольная, так и футбольная команды «Королевского клуба», так как у них общий тренировочный центр.

До этого ла лига приостановила чемпионат Испании как минимум на два тура.

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