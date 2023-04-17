Мамардашвили покинет «Валенсию» в конце сезона, среди претендентов — «Челси», «Лестер» и «Тоттенхэм»

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, вероятно, покинет испанский клуб по окончании этого сезона, сообщает инсайдер Фабрицо Романо.

Ситуацию мониторят «Челси» и «Тоттенхэм», который проявляют интерес к 22-летнему грузинскому голкиперу. Отмечается также, что агент игрока встречался с представителями «Лестера» около 10 дней назад.

Мамардашвили в ноябре прошлого года подписал новый контракт с «Валенсией» до июня 2027 года, который включает пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь сыграл за «летучих мышей» 32 матча во всех турнирах, 7 из них отстоял на ноль.