«Реал» и «Бавария» — единственные команды в топ-5 лиг, в которых 5 игроков забили 10+ голов в этом сезоне

«Реал» и «Бавария» являются единственными командами в топ-5 европейских лиг, в которых 5 игроков забили 10 и более голов в этом сезоне во всех турнирах.

У испанского клуба это Карим Бензема (26), Винисиус Жуниор (21), Феде Вальверде (12), Родриго (11) и Марко Асенсио (10).

У немецкого клуба — Эрик Шумо-Мотинг (17), Джамал Мусиала (15), Лерой Сане (13), Серж Гнабри (12), Садьо Мане (11).