Тренер «Шерифа» Вернидуб не верит, что его пригласят в «Барселону»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос, может ли он в будущем возглавить «Барселону».

«Барселона»? Все это шутки, мемы, — сказал Вернидуб в интервью каналу «Первый Приднестровский». — Я к этому отношусь с улыбкой, не более того. Шутки — это нормальное явление. Я в это не верю, если честно.

Пока что у меня контракт здесь аж до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить».

«Шериф» начал выступление в Лиге чемпионов с побед над «Шахтером» (2:0) и «Реалом» (2:1).