«Барселона» проявляет интерес к голкиперу «Гранады»
«Барселона» претендует на голкипера «Гранады» Луиш Машимиану. Представители сине-гранатовых наблюдали за игрой португальца, когда он еще выступал за «Спортинг», утверждает Mundo Deportivo.
Машимиану перешел в «Гранаду» минувшим летом за 4,5 миллиона евро, еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов. В его контракте прописаны отступные — 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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