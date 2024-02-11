«Лас-Пальмас» в концовке вырвал победу над «Валенсией»

«Лас-Пальмас» на своем поле обыграл «Валенсию» в матче 24-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Счет на 89-й минуте открыл Алекс Суарес. На 90+5-й минуте преимущество хозяев удвоил Марк Кардона.

«Лас-Пальмас» (35 очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице ла лиги, обойдя «Валенсию» (35), которая уступает сопернику по дополнительным показателям и занимает девятую строчку.