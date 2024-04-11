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Сегодня, 11:18

Тренер и эксперт Бургос извинился за шутку о Ямале: «В наше время нужно ко всему адаптироваться»

Руслан Минаев
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Бывший тренер и эксперт Херман Бургос извинился за шутку о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Ранее специалист сравнил футболиста с уличным жонглером. После матча 1/4 финала Лиги чемпионов игроки «ПСЖ» и «Барселоны» отказались давать интервью телеканалу Movistar, где на данный момент работает Бургос.

«Это был комментарий без попытки кого-то задеть. Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем», — цитирует Бургоса Marca.

Ямаль в этом сезоне провел за «Барсу» 41 матч, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
 - : -
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 - : -
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
14.04 17:15
Гранада – Алавес
 - : -
14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
14.04 22:00
Р. Сосьедад – Альмерия
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Осасуна – Валенсия
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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