Тренер и эксперт Бургос извинился за шутку о Ямале: «В наше время нужно ко всему адаптироваться»

Бывший тренер и эксперт Херман Бургос извинился за шутку о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Ранее специалист сравнил футболиста с уличным жонглером. После матча 1/4 финала Лиги чемпионов игроки «ПСЖ» и «Барселоны» отказались давать интервью телеканалу Movistar, где на данный момент работает Бургос.

«Это был комментарий без попытки кого-то задеть. Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем», — цитирует Бургоса Marca.

Ямаль в этом сезоне провел за «Барсу» 41 матч, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.