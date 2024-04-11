«Атлетико» не будет продавать Морату. Мадридцы верят в форварда

«Атлетико» не планирует расставаться со своим форвардом Альваро Моратой, сообщает Marca.

По информации источника, нападающий неприкосновенен. Клуб верит в игрока. Ранее на испанца претендовал «Ювентус».

В текущем сезоне 31-летний Мората провел 42 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

«Атлетико» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 58 очков в 30 матчах.