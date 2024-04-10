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Четырех игроков «Атлетика» могут наказать за празднование победы в Кубке короля

Виктория Кравченко
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Четырех игроков «Атлетика» могут оштрафовать за празднование победы в Кубке короля. 7 апреля клуб по пенальти обыграл «Мальорку» (1:1, пенальти 4:2) и стал обладателем трофея, сообщает EFE.

Полиция начала расследование по факту проведения «публичного собрания без уведомления властей», что может повлечь за собой административное наказание. Празднование было незапланированным, поэтому футболистов ждут санкции.

Среди празднующих были капитан Икер Муниаин и нападающий Иньяки Уильямс. Они вели прямую трансляцию празднования, и вскоре к ним присоединились сотни болельщиков.

Имена четырех игроков, в отношении которых ведется расследование, не сообщаются.

ФК Атлетик (Бильбао)
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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Жирона

 16
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 16
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

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И К Ж
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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