Тотти признался, что всегда хотел играть в «Барселоне»

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что, будучи футболистом, хотел выступать в «Барселоне».

«Никогда не обсуждал с «Барселоной» свой трансфер. «Реал», напротив, готов был на что угодно ради меня. Жаль, ведь «Барселона» — отличная команда, было бы здорово сыграть там. Возможно, я когда-нибудь сыграю за «Барселону» в другой вселенной», — цитирует Тотти Sport.es.