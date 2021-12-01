Тотти признался, что всегда хотел играть в «Барселоне»
15:59
Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что, будучи футболистом, хотел выступать в «Барселоне».
«Никогда не обсуждал с «Барселоной» свой трансфер. «Реал», напротив, готов был на что угодно ради меня. Жаль, ведь «Барселона» — отличная команда, было бы здорово сыграть там. Возможно, я когда-нибудь сыграю за «Барселону» в другой вселенной», — цитирует Тотти Sport.es.
28 мая 2017 года Тотти провел прощальный матч в своей карьере. 44-летний итальянец выступал за «Рому» с 1992 года, в составе которого стал чемпионом Италии и девятикратным серебряным призером серии А, а также двукратным обладателем Кубка страны. Тотти провел 785 матчей за «Рому», в которых забил 307 голов и сделал 184 результативные передачи.
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