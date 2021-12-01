Серхи Роберто перенесет операцию на правом бедре
14:59
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто перенесет операцию на правом бедре, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
29-летнему испанцу необходимо хирургическое вмешательство в связи с повреждением четырехглавой мышцы правого бедра. Операция состоится в ближайшие дни в Турку (Финляндия).
LATEST NEWS | @SergiRoberto10 to undergo surgery in the coming days on his right quadriceps injury.— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 1, 2021
The operation will be performed by Dr Lasse Lempainen, under the supervision of the Club's medical services.
DETAILS: https://t.co/htn8Zlt7Z0 pic.twitter.com/BkYon2Gh3c
В сезоне-2021/22 Серхи Роберто провел 12 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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