Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто перенесет операцию на правом бедре, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

29-летнему испанцу необходимо хирургическое вмешательство в связи с повреждением четырехглавой мышцы правого бедра. Операция состоится в ближайшие дни в Турку (Финляндия).

LATEST NEWS | @SergiRoberto10 to undergo surgery in the coming days on his right quadriceps injury.



The operation will be performed by Dr Lasse Lempainen, under the supervision of the Club's medical services.



DETAILS: https://t.co/htn8Zlt7Z0 pic.twitter.com/BkYon2Gh3c — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 1, 2021

В сезоне-2021/22 Серхи Роберто провел 12 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.