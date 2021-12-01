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Серхи Роберто перенесет операцию на правом бедре

14:59

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто перенесет операцию на правом бедре, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

29-летнему испанцу необходимо хирургическое вмешательство в связи с повреждением четырехглавой мышцы правого бедра. Операция состоится в ближайшие дни в Турку (Финляндия).

В сезоне-2021/22 Серхи Роберто провел 12 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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Иван Торопцев все материалы автора

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