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Пике: «Я лучше умру, чем перейду в «Реал»

Пике оценил возможность перехода в «Реал»
16:10
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал».

«Абсолютно невозможно. Ни за что. Я лучше умру, чем перейду в «Реал», — заявил Пике в эфире шоу El Hormiguero.

34-летний испанец играет в составе «Барселоны» с 2008 года. В составе сине-гранатовых Пике выиграл 30 трофеев.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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