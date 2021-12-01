Пике: «Я лучше умру, чем перейду в «Реал»
Пике оценил возможность перехода в «Реал»
16:10
Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал».
«Абсолютно невозможно. Ни за что. Я лучше умру, чем перейду в «Реал», — заявил Пике в эфире шоу El Hormiguero.
34-летний испанец играет в составе «Барселоны» с 2008 года. В составе сине-гранатовых Пике выиграл 30 трофеев.
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