Пике: «Я лучше умру, чем перейду в «Реал»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал».

«Абсолютно невозможно. Ни за что. Я лучше умру, чем перейду в «Реал», — заявил Пике в эфире шоу El Hormiguero.

34-летний испанец играет в составе «Барселоны» с 2008 года. В составе сине-гранатовых Пике выиграл 30 трофеев.