Уго Санчес: «Однажды Мбаппе будет играть за «Реал. Он отказал Мадриду из-за давления»

Уго Санчес уверен, что Мбаппе однажды перейдет в «Реал»

Легенда «Реала» Уго Санчес считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем перейдет в состав «сливочных».

21 мая 23-летний француз подписал новое соглашение с парижским клубом до 2025 года.

«Мбаппе не сказал твердое «нет» Мадриду. Он сказал «нет» из-за социального, политического и семейного давления. Но зная его, я уверен, что однажды он будет играть за «Реал», — цитирует Санчеса Marca.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.