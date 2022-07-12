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Уго Санчес: «Однажды Мбаппе будет играть за «Реал. Он отказал Мадриду из-за давления»

Уго Санчес уверен, что Мбаппе однажды перейдет в «Реал»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Легенда «Реала» Уго Санчес считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем перейдет в состав «сливочных».

21 мая 23-летний француз подписал новое соглашение с парижским клубом до 2025 года.

«Мбаппе не сказал твердое «нет» Мадриду. Он сказал «нет» из-за социального, политического и семейного давления. Но зная его, я уверен, что однажды он будет играть за «Реал», — цитирует Санчеса Marca.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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