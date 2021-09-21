Тер Штеген о ничьей с «Гранадой»: «По крайней мере, «Барселоне» удалось уйти от поражения»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подвел итоги пятого тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1).

«Конечно, обидно. По крайней мере, нам удалось уйти от поражения, учитывая игру. У соперника появился первый шанс — и мы проигрываем, это сложно. Они много сидели в обороне, тянули время. Мы сыграли вничью, но с чувством, что могли бы сделать больше. Мы нуждаемся в болельщиках больше, чем когда-либо. Это непростая ситуация как для нас, так и для них», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

«Барселона» набрала восемь очков и на данный момент занимает седьмое место. У «Гранады» три очка и 17-я позиция.