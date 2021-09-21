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Тренер «Гранады»: «Получить очко на «Камп Ноу» в матче с «Барселоной» — это как победа»

01:28
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Главный тренер «Гранады» Роберт Морено подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:1).

«Надо быть позитивными, получить очко на «Камп Ноу» в матче с «Барселоной» — это как победа. Мы были очень близки к победе, но больше результата я радуюсь командному духу, который у команды был в течение последних трех лет, и мы надеемся, что он продлится на этом этапе», — приводит слова Морено Marca.

«Барселона» набрала восемь очков и на данный момент занимает седьмое место. У «Гранады» три очка и 17-я позиция.

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Сергей Разин все материалы автора

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