Главный тренер «Гранады» Роберт Морено подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:1).

«Надо быть позитивными, получить очко на «Камп Ноу» в матче с «Барселоной» — это как победа. Мы были очень близки к победе, но больше результата я радуюсь командному духу, который у команды был в течение последних трех лет, и мы надеемся, что он продлится на этом этапе», — приводит слова Морено Marca.

«Барселона» набрала восемь очков и на данный момент занимает седьмое место. У «Гранады» три очка и 17-я позиция.