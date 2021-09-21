Бускетс о ничьей с «Гранадой»: «Когда пропускаешь быстрый гол, это дорогого стоит»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1).

«Когда пропускаешь быстрый гол, это дорогого стоит. Мы хорошо отреагировали, однако забив поздний гол, у нас не осталось времени, чтобы забить второй. У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику. Мы постараемся сделать это вместе с фанатами, которые нам помогают, приходя на стадион в сложной ситуации», — приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.

«Барселона» набрала восемь очков и на данный момент занимает седьмое место. У «Гранады» три очка и 17-я позиция.