Тер Штеген готов пойти на уступки ради нового контракта с «Барселоной»

Вратарь Марк-Андре тер Штеген и руководство «Барселоны» нашли компромисс в переговорах по продлению контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 27-летний немец готов пойти на уступки в финансовом плане в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что новый контракт игрока с «сине-гранатовыми» рассчитан на 4 года, а его подписание — вопрос времени. Источник утверждает, что обе стороны удовлетворены ходом переговоров.

Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из «Боруссии М» за 12 миллионов евро. Его действующий контракт с каталонским клубом заканчивается в июне 2022 года. В сезоне-2019/20 немец провел за «Барселону» 34 матча (11 — «на ноль») и пропустил 34 мяча.