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Сегодня, 13:46

Суд Барселоны не отпустил Дани Алвеса из-под стражи под залог

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Суд Барселоны принял решение отказать бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу в запросе выпустить его под залог, сообщает Sport.es.

Суд решил оставить 39-летнего бразильца под стражей до проведения судебного разбирательства.

30 января адвокат Алвеса Кристобаль Мартелл подала апелляцию, в которой заявила, что футболист не собирается покидать страну, согласен носить браслет, который будет определять его местоположение, и готов внести любой необходимый залог. Суд не согласился с этими аргументами и не стал менять меру пресечения.

Дани Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Футболист был задержан и взят под стражу 20 января.

В случае если игрока признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Дани Алвес
Футбол
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 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
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 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
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 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
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 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
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 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
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Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
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25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
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 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
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27.02 23:00
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 15
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Реал

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Эспаньол

 11
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
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Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
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Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

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