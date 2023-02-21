Суд Барселоны не отпустил Дани Алвеса из-под стражи под залог

Суд Барселоны принял решение отказать бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу в запросе выпустить его под залог, сообщает Sport.es.

Суд решил оставить 39-летнего бразильца под стражей до проведения судебного разбирательства.

30 января адвокат Алвеса Кристобаль Мартелл подала апелляцию, в которой заявила, что футболист не собирается покидать страну, согласен носить браслет, который будет определять его местоположение, и готов внести любой необходимый залог. Суд не согласился с этими аргументами и не стал менять меру пресечения.

Дани Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Футболист был задержан и взят под стражу 20 января.

В случае если игрока признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.