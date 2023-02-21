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Сегодня, 16:16

Камавинга: «Сначала я хотел заниматься дзюдо, как брат. Но мама хотела, чтобы я играл в футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал, что в детстве мечтал заниматься дзюдо.

«Футбол — это моя жизнь. Со всеми друзьями в моей жизни я познакомился благодаря футболу. Я получил школьный диплом тоже благодаря футболу. Мне есть за что благодарить футбол. Мои мама и папа гордятся мной.

Я начал играть юным. Но я не хотел играть. Сначала я просто хотел заниматься дзюдо. Мой брат занимался дзюдо, и я хотел быть похожим на него. Мне тоже немного нравилось драться. Моя мама не разрешала мне заниматься дзюдо. Она хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба? Это все благодаря моей маме и женщине по имени Фатима, работавшей в школе.

У нас было соревнование с другой школой, я сыграл, и моя команда выиграла турнир. Фатима поговорила с моей мамой и сказала: «Тебе нужно приобщить его к футболу, он умеет играть. На следующей неделе она взяла меня в команду», — приводит слова игрока The Guardian.

20-летний Камавинга играет за «Реал» в лета 2021 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 35 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

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