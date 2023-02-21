Камавинга: «Сначала я хотел заниматься дзюдо, как брат. Но мама хотела, чтобы я играл в футбол»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал, что в детстве мечтал заниматься дзюдо.

«Футбол — это моя жизнь. Со всеми друзьями в моей жизни я познакомился благодаря футболу. Я получил школьный диплом тоже благодаря футболу. Мне есть за что благодарить футбол. Мои мама и папа гордятся мной.

Я начал играть юным. Но я не хотел играть. Сначала я просто хотел заниматься дзюдо. Мой брат занимался дзюдо, и я хотел быть похожим на него. Мне тоже немного нравилось драться. Моя мама не разрешала мне заниматься дзюдо. Она хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба? Это все благодаря моей маме и женщине по имени Фатима, работавшей в школе.

У нас было соревнование с другой школой, я сыграл, и моя команда выиграла турнир. Фатима поговорила с моей мамой и сказала: «Тебе нужно приобщить его к футболу, он умеет играть. На следующей неделе она взяла меня в команду», — приводит слова игрока The Guardian.

20-летний Камавинга играет за «Реал» в лета 2021 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 35 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.