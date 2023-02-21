Умер экс-нападающий «Реала» Амансио

Умер бывший нападающий «Реала» Амансио, сообщает пресс-служба клуба. Ему было 83 года.

Испанец являлся воспитанником «Депортиво» и перешел в «Реал» в 1962 году. Отыграв в составе сливочных 14 сезонов, Амансио 9 раз становился чемпионом Испании, 3 раза выигрывал Кубок страны и 1 раз становился обладателем Кубка чемпионов УЕФА.

За «Реал» он провел 471 матч и забил 155 голов, дважды становясь лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

В составе сборной Испании на его счету 42 матча и 11 голов. В 1964 году он выиграл со сборной чемпионат Европы. В этом же году он стал третьим в голосовании за «Золотой мяч».

В 1984 году в качестве тренера привел вторую команду «Реала» к победе во втором дивизионе чемпионата Испании. Мадридцы до сих пор являются единственным клубом, чья вторая команда добилась такого результата.