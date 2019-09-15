Суарес вышел на третье место по голам за «Барселону» в ла лиге

«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче 4-го тура чемпионата Испании (5:2). Нападающий сине-гранатовых Луис Суарес оформил дубль. Теперь на его счету 133 гола в матчах испанской лиги. Как сообщвет Sport.es, по этому показателю он вышел на третье место, обойдя Ладислава Кубалу. Для достижения такого результата Суаресу потребовалось 165 матчей.

Первый два места занимают Сесар Родригес, забивший 190 голов, и Лионель Месси, на счету которого 419 забитых мячей.