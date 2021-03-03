Суарес поделился ожиданиями от матча против «Реала»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Любой матч против «Реала» — особенный, в игре против такой команды всегда хочется проявить себя. Хочется отомстить за поражение в первом круге, чтобы доказать, что мы хотим продолжать лидировать в чемпионате Испании», — цитирует Mundo Deportivo Суареса.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится в воскресенье, 7 марта. В игре первого круга «Реал» одержал победу со счетом 2:0.