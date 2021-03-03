Суарес поделился ожиданиями от матча против «Реала»
10:15
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Испании против «Реала».
«Любой матч против «Реала» — особенный, в игре против такой команды всегда хочется проявить себя. Хочется отомстить за поражение в первом круге, чтобы доказать, что мы хотим продолжать лидировать в чемпионате Испании», — цитирует Mundo Deportivo Суареса.
Матч «Атлетико» — «Реал» состоится в воскресенье, 7 марта. В игре первого круга «Реал» одержал победу со счетом 2:0.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20210302/492398388318/suarez-ganar-un-titulo-con-el-atletico-es-uno-de-los-deseos-que-tengo.html
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