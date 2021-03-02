Восстановление Азара после травмы затягивается

Восстановление нападающего «Реала» Эдена Азара после травмы затягивается, информирует AS.

Бельгиец пока тренируется по индивидуальной программе в зале. Изначально ожидалось, что Азар, получивший мышечную травму 3 февраля, восстановится за 3-4 недели, однако возвращение футболиста на поле отложено.

Врачи «Реала» предполагали, что ко 2 марта Азар сможет хотя бы частично работать в общей группе.

В этом сезоне 30-летний игрок выходил на поле в 8 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.