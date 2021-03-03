Винисиус заявил, что горд провести 100 матчей за «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на новость о том, что он провел 100 матчей за команду.

«Для меня большая честь стать одним из самых молодых футболистов, достигших отметки в 100 матчей за такой большой клуб, как «Реал». Играть за «Королевский клуб» — мечта, и мне повезло, что она сбывается. Любовь и желание достичь успеха в этом клубе просто огромны. Хочу провести еще 100 матчей за «Реал». Hala Madrid!» — написал у себя в Instagram Винисиус.

Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года. На его счету 12 голов и 20 результативных передач в 100 матчах за «Королевский клуб». 20-летний бразилец стал первым игроком, родившимся после 1999 года, которому удалось сыграть 100 или более матчей за «Реал».