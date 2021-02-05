Суарес ответил на вопрос о том, когда Месси закончит карьеру

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о карьере бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси.

«Утром мы разговаривали с ним, он был очень счастлив в связи с победой над «Гранадой». Лео играет на фантастическом уровне, он — лучший в мире. Месси завершит карьеру, когда захочет. Он сам определится, закончит он в «Барселоне», Аргентине или где угодно еще», — цитирует Goal Суареса.

Суарес выступал за «Барселону» вместе с Месси с 2014 по 2020 год. 4 февраля стало известно, что Месси, чей контракт с «сине-гранатовыми» заканчивается летом 2021 года, не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона-2020/21.