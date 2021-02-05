Суарес ответил на вопрос о том, когда Месси закончит карьеру
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о карьере бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси.
«Утром мы разговаривали с ним, он был очень счастлив в связи с победой над «Гранадой». Лео играет на фантастическом уровне, он — лучший в мире. Месси завершит карьеру, когда захочет. Он сам определится, закончит он в «Барселоне», Аргентине или где угодно еще», — цитирует Goal Суареса.
Суарес выступал за «Барселону» вместе с Месси с 2014 по 2020 год. 4 февраля стало известно, что Месси, чей контракт с «сине-гранатовыми» заканчивается летом 2021 года, не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/messi-retire-where-he-wants-suarez-barcelona-future/1s9xjm0mzufsi1ww7axwv4123e
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