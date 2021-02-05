«Барселона» в полуфинале Кубка Испании встретится с «Севильей»

Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании.

В первом полуфинале встретятся «Севилья» и «Барселона», в другом — «Атлетик» и «Леванте».

Первые матчи состоятся 10 февраля, ответные — 3 марта.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия».