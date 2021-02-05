«Барселона» в полуфинале Кубка Испании встретится с «Севильей»
15:58
Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании.
В первом полуфинале встретятся «Севилья» и «Барселона», в другом — «Атлетик» и «Леванте».
Первые матчи состоятся 10 февраля, ответные — 3 марта.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия».
? We're going up against @SevillaFC_ENG in the Copa del Rey semifinals! pic.twitter.com/hKaoKF7dch— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 5, 2021
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