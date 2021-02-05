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«Барселона» в полуфинале Кубка Испании встретится с «Севильей»

15:58
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Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании.

В первом полуфинале встретятся «Севилья» и «Барселона», в другом — «Атлетик» и «Леванте».

Первые матчи состоятся 10 февраля, ответные — 3 марта.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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